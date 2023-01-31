Дани Алвес в тюрьме: в каких условиях сидит самый крутой футболист мира

В исправительном заведении есть музыкальный класс, бассейн и магазин

Бразилец Дани Алвес попал за решетку в Барселоне, без права внесения залога. Игрока обвинили в изнасиловании. Алвес признал свою вину.

Тюрьма, где сидит игрок сборной Бразилии, состоит из 14 жилых модулей, в каждом из которых 72 камеры, расположенные на трех этажах. Во всех отсеках есть магазин, где заключенные могут купить вещи первой необходимости, пишет "Чемпионат".

Помимо этого, в каждом модуле есть кабинет врача, столовые, парикмахерская. Камеры одиночные или двухместные — все они оборудованы душевой комнатой. Алвес находится в модуле под номером 13 — именно там отбывают наказание люди, совершившие сексуальные преступления.

Общая площадь учреждения составляет 14 гектаров. На территории есть несколько мест, где осужденные могут заниматься различными культурными, образовательными, рабочими и спортивными мероприятиями. К примеру, там расположены музыкальный класс, крытый тренажерный зал, бассейн, актовый зал на 250 человек, библиотека.

Вход в тюрьму

Распорядок дня у Алвеса такой же, как и у остальных заключенных. Его день начинается в 8:00, а заканчивается в 22 часа, когда во всех тюремных модулях гаснет свет.

Дани находится в двухместной камере общей площадью 6 м². Вместе с ним — соотечественник по имени Коутиньо. Бывший телохранитель легендарного футболиста Роналдиньо. В свое время он также работал вышибалой в ночных клубах Барселоны. Теперь отбывает наказание за преступление на сексуальной почве.

Кстати, на входе в тюрьму Алвес получил карту на 100 евро — эти деньги он может тратить в магазине на территории тюрьмы. Испанские СМИ утверждают, что бразилец уже купил четыре банки тунца, четыре йогурта, шампунь, дезодорант и несколько энергетических напитков.

У Алвеса есть возможность попросить в камеру телевизор, однако бразилец пока отказался от такой опции. Если верить испанской прессе, то футболист не хочет видеть никаких внешних новостей о своем деле.

Тюрьма, где сидит Дани Алвес

Если вину бразильца докажут, то ему грозит от 4 до 12 лет лишения свободы. Ранее девушка рассказал, что произошло между ней и футболистом в ночном клубе.

За свою карьеру Дани Алвес, кроме "Барселоны", поиграл за "Байю", "Севилью", "Ювентус", "ПСЖ", "Сан-Паулу", "УНАМ Пумас".

Со сборной Бразилии дважды выиграл Кубок Америки и Кубок Конфедераций, а также победил на Олимпиаде-2020 в Токио.

Завоевав за карьеру 46 трофеев он является самым титулованным футболистом в истории.