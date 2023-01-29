"Надо было в рожу дать": украинский комментатор послал российского футболиста на болото в прямом эфире (видео)

Диктор не сдержался, увидев россиянина на поле

Украинские комментаторы могут не только работать одновременного на двух матчах, но и выдавать эмоциональную речь в прямом эфире.

Спортивный диктор Виталий Кравченко в матче 20-го тура чемпионата Франции, в котором "Марсель" сыграл вничью с "Монако" (1:1), выдал огненную речь, когда в одном из эпизодов встречи засветился россиянин Александр Головин. Соответствующий момент доступен в записи на медиа-сервисе megogo.

В одном из эпизодов встречи на поле произошла небольшая потасовка с участием капитана "Марселя" Валентена Ронжье и полузащитника монегасков Головина. Кравченко не оставил без внимания этот момент и даже пожелал представителю рф отправится навсегда на болота.

"Игорь Тудор (тренер "Марселя", — Ред.) уже даже вышел разгонять футболистов обеих команд. Ну, с одной стороны, там футболисты, а с другой… Я считаю, что Валентен Ронжье все правильно сделал. Мало даже. Надо было в рожу дать. Но и этого было бы мало. Надеюсь, арбитр сейчас говорит (Головину): "Отправляйся на болото, чувак, и больше не вылезай оттуда", – сказал комментатор в прямом эфире.

Отметим, в этом противостоянии практически весь поединок отыграл украинец Руслан Малиновский, который перебрался в Лигу 1 из итальянской "Аталанты". Украинский хавбек дебютировал за новый клуб в игре против "Труа".