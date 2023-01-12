Малиновский брутально дебютировал во Франции: украинцу выписали "горчичник"

Первый матч Малиновского за "Марсель"

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский лишь пару дней назад перешел из "Аталанты" в "Марсель". И уже успел сыграть первый матч за новый клуб.

В 18 туре чемпионата Франции "Марсель" в гостях обыграл "Труа" — 2:0. Руслан начал встречу на скамейке запасных и вышел на замену на 67-й минуте.

Малиновский очень агрессивно вошел в игру и уже спустя несколько секунд после появления на поле заработал желтую карточку. Рефери выписал нашему футболисту "горчичник" за брутальный подкат.

Обзор матча "Труа" — "Марсель":

После финального свистка Руслан Малиновский подошел к трибунам и подарил болельщикам свою футболку.

В Украине Малиновский принадлежал "Шахтеру", но за донецкий клуб не провел ни минуты. Также выступал за "Севастополь" и "Зарю". Потом четыре сезона провел в бельгийском "Генке", откуда в 2019 году перешел в "Аталанту" за 13,6 млн евро. В Серии А провел 115 матчей и забил 23 гола.

Напомним, что герой финала Лиги чемпионов в Киеве завершил карьеру в 33 года. Футболист напоследок выиграл титул в США. Ранее сообщалось, "Реал" может отпустить украинского вратаря Андрея Лунина в аренду.