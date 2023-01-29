Еще один футболист "Шахтера" перешел в клуб АПЛ

Бразильский футболист должен вернуться в "Шахтер" по итогам текущего сезона

Полузащитник "Шахтера" Тете, приостановивший контракт с дончанами благодаря решению ФИФА, перешел из французского "Лиона" в английский "Лестер".

Об этом сообщает официальный сайт Лисов. По информации источника, соглашение бразильца с "Лестер Сити" действует до окончания сезона 2022/23.

22-летний бразилец, который выступает на позиции правого вингера, в текущей кампании провел 19 матчей в составе "Лиона", за который он выступал на правах аренды. На его счету 6 голов и 5 результативных передач. К слову, соглашение Тете с "Шахтером" действует до конца сезона. "Горняки" рискуют бесплатно потерять игрока, трансферная стоимость которого оценивается в 25 млн евро.

Ранее сообщалось, что дончане провернули рекордную сделку в истории украинского футбола. Горняки продали левого вингера Михаила Мудрика в лондонский "Челси" за 100 млн евро (30 млн бонусами). Этот трансфер повлияет на все переходы футболистов в будущем.

Напомним, "Шахтер" сыграл вничью с вице-чемпионом Словении на турецком сборе, забив спасительный гол в компенсированное время.