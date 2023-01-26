Изменял с ней Шакире: как выглядит молодая девушка Жерара Пике (фото)

Пассия футболиста закрыла свои страницы в соцсетях

После скандального развода с певицей Шакирой испанский футболист Жерар Пике впервые показал в социальных сетях свою девушку — 23-летнюю студентку и модель Клару Чиа Марти, к которой он и ушел от жены после 11 лет отношений. Папарацци ловили пару в свои объективы еще ранее, но сам спортсмен до этого не "светил" в публичном пространстве совместные снимки с новой пассией.

35-летний футболист опубликовал селфи с возлюбленной на своей странице в Instagram. На фото он прижимается к девушке, а та улыбается. Снимок делает, судя по всему, Клара. Подпись к публикации Жерар оставлять не стал.

Совместная фотография влюбленных набрала уже 3 миллиона лайков и тысячи комментариев. Кто-то восхищается красотой пары, а другие недовольны поступком Жерара по отношению к бывшей супруге. Большинство пользователей с иронией пишут, что зашли почитать комментарии.

Интересно, что снимок с Кларой футболист выложил после слухов об их разрыве в сети. Поклонники Шакиры уверены, что в новой песне она намекает на попытки экс-мужа вернутся в семью. Тогда как недавно Пике засняли с моделью Ириной Шейк на одном из матчей НБА. Вероятно, селфи с Кларой он показал, чтобы прояснить ситуацию вокруг его личной жизни.

Избранница Пике закрыла доступ к своим страницам в соцсетях. Однако в сети можно найти несколько других совместных снимков футболиста с моделью. Как-то пара провела уикенд вместе с родителями футболиста.

Шакира и Жерар Пике были вместе 11 лет, хотя официально отношения не узаконивали. У них двое сыновей. В СМИ неоднократно писали об изменах футболиста гражданской супруге. В 2022 году звездная пара рассталась со скандалом, ведь певица застала возлюбленного с другой едва ли не в постели. По данным журналистов, Пике изменял Шакире именно с Кларой Чиа Марти.

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