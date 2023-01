"Кто-то съел ее варенье": как Шакира догадалась об измене Пике

Певица с помощью маленькой детали поняла, что ей изменяют

Испанский защитник Жерар Пике, который в 2022 году завершил карьеру, был уличен в измене Шакире, когда певица вернулась домой с гастролей и обнаружила, что кто-то съел ее варенье.

Об этом сообщает Four Four Two. Дело в том, что Пике не любит клубничное варенье, а после пропажи лакомства Шакира сразу же заподозрила измену. Пара рассталась в июне 2022 года из-за измены экс-игрока "Барселоны".

По информации Page Six, футболист встречался со своей новой девушкой задолго до расставания с певицей. Поклонники колумбийской солистки заметили девушку Пике, Клару Чиа Марти, на интервью, которое экс-защитник "Барселоны" давал из своего дома по Zoom еще в 2021 году. Тогда певица с детьми (у пары двое сыновей) были в отъезде. По информации источника, Шакира была опустошена, узнав, что какая-то женщина чувствовала себя хозяйкой в их доме.

Недавно певица опубликовала клип о расставании с Пике.

Ранее сообщалось, что Пике хочет изменить футбол. Знаменитый футболист предложил одно существенное изменение. Ранее Жерар со слезами на глазах попрощался с "Барселоной".