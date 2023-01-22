После трех лет брака: Даша Квиткова и Никита Добрынин больше не вместе (фото)

Разошлась единственная пара, которая поженилась после участия в проекте "Холостяк"

Не успели поклонники проекта "Холостяк" отойти после новости о расставании героев 12 сезона Алекса Топольского и Кати Лозовицкой, как произошло новое шокирующее событие: после трех лет брака сообщили о разрыве отношений герои 9 сезона реалити-шоу — украинский телеведущий Никита Добрынин и блогерша Даша Квиткова.

Звездные супруги поделились грустной новостью в соцсети Инстаграм. "Мы не вместе. Не будет грязного белья и поисков виновных. У нас растет сын и мы делаем все, чтобы остаться просто в здоровых родительских отношениях", — написала на своей странице Квиткова.

"Это наше общее решение. И это жизнь, ничего критического не произошло. Верю, что этот этап мы сможем пройти достойно", — в то же время написал в соцсети Никита Добрынин.

Что известно о причине разрыва Квитковой и Добрынина

В программе "Экзамен с Машей Ефросининой" Даша рассказала, что первой начала разговор о расставании, Никита ее поддержал. "Качели" в браке у пары начались еще полтора года назад. Несмотря на это, они хотели быть вместе, поэтому во время полномасштабной войны даже решили обвенчаться. Однако это не спасло звездный брак. Уже три недели Добрынин и Квиткова живут раздельно. Шоумен съехал из их дома, который пара купила еще в 2020 году. Подавать документы на развод супруги будет позже, когда будут в нормальном эмоциональном состоянии.

Единственная пара, которая поженилась после участия в реалити "Холостяк"

История любви пара началась под прицелом камер на проекте "Холостяк-9". Даша, которая младше Никиты на 10 лет, завоевала сердце завидного холостяка и после экранного предложения с кольцом получила настоящее: мужчина попросил ее руки на Бали, и уже через полгода, в 2020-м, они стали мужем и женой. Супруги впервые стали родителями 13 июля 2021 — у пары родился сын, которого назвали Львом.

Ранее "Телеграф" сообщал, что главного героя 12 сезона шоу "Холостяк" Алекса Топольского раскритиковали поклонники проекта.

Также напомним, что одна из фавориток "Холостяка-12", украинская актриса Виктория Варлей рассказала, что вышла замуж. Мужчину звезды зовут Петр Камболин, и его родители — россияне.