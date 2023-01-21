"Холостяк" Топольский опроверг заявление Кати о разрыве отношений: "Я в шоке"

Главный герой 12 сезона считал, что он разошелся с Лозовицкой на хорошей ноте

Главный герой 12 сезона проекта "Холостяк" Алекс Топольский рассказал своим поклонникам, кто действительно стал инициатором разрыва отношений в паре с победительницей шоу Екатериной Лозовицкой.

Бизнесмен сообщил, что для него стали неожиданностью слова девушки, заявившей у себя в Инстаграме, что Алекс оказался незрелым, не давал ей поддержку, а ухаживаний в отношениях требовал больше, чем она. Топольский рассказал, что первым решил разойтись с победительницей реалити.

"Я в шоке… Это стало для меня полной неожиданностью, ведь мы разошлись на хорошей ноте и все это время дружелюбно общались. На пост-шоу она сказала, что инициировала расставание, хотя на самом деле его инициатором был я, и это тогда ее очень расстроило", — написал мужчина в Инстаграме.

Также Алекс сказал, что готов перевернуть горы ради другого человека, если он ощущает отдачу и в свою сторону. Такой отдачи, по словам Топольского, он не ощущал.

Стоит добавить, что в своем посту Екатерина Лозовицкая призналась, что в какой-то момент в отношениях с Алексом она вообще не поняла, что это за человек рядом и что ему от нее нужно: "Где тот Алекс из проекта? Где же тот принц? Где все ценности? Кто это и почему мы вообще вместе? С этими мыслями, после его очередного (не делом, а словом) приглашения с ним на Бали, я сказала, что нам надо поговорить".

Напомним, что одна из фавориток "Холостяка-12", украинская актриса Виктория Варлей рассказала, что вышла замуж. Мужчину звезды зовут Петр Камболин, и его родители — россияне.