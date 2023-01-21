"Холостяк" Топольський спростував заяву Каті щодо розриву стосунків: "Я в шоці"

Головний герой 12 сезону вважав, що він розійшовся з Лозовицькою на добрій ноті

Головний герой 12 сезону проєкту "Холостяк" Алекс Топольский розповів своїм шанувальникам, хто насправді став ініціатором розриву стосунків у парі з переможницею шоу Катериною Лозовицькою.

Бізнесмен повідомив, що для нього стали несподіванкою слова дівчини, яка заявила у себе в Інстаграмі, що Алекс виявився незрілим, не давав їй підтримку, а залицянь у стосунках вимагав більше, ніж вона. Топольський розповів, що він першим вирішив розійтись з переможницею реаліті.

"Я в шоці… Це стало для мене повною несподіванкою, адже ми розійшлись на гарній ноті і весь цей час дружелюбно спілкувалися. На пост-шоу вона сказала, що ініціювала розставання, хоча насправді його ініціатором був я, і це тоді її дуже засмутило", — написав чоловік в Інстаграмі.

Також Алекс сказав, що готовий перевернути гори заради іншої людини, якщо він відчуває віддачу і у свій бік. Такої віддачі, за словами Топольського, він не відчував.

Варто додати, що у своєму посту Катерина Лозовицька зізналась, що в якийсь момент у стосунках з Алексом вона взагалі не зрозуміла, що це за людина поруч і що їй від неї потрібно: "Де той Алекс з проєкту? Де ж той принц? Де всі цінності? Хто це і чому ми взагалі разом? З цими думками, після його чергового (не ділом, а словом) запрошення з ним на Балі, я сказала, що нам треба поговорити".

Нагадаємо, що одна з фавориток "Холостяка-12", українська актриса Вікторія Варлей розповіла, що вийшла заміж. Чоловіка зірки звати Петро Камболін, і його батьки — росіяни.