Із сім’ї росіян: Варлей розповіла про свого нового чоловіка (фото)

Ексучасниця "Холостяка-12" відповіла, чи підтримує її чоловік війну в Україні

Українська актриса, колишня учасниця 12-го сезону шоу "Холостяк" Вікторія Варлей розповіла про свого нового чоловіка, за якого вона вийшла заміж після фіналу проєкту.

Про несподівану новину про заміжжя фаворитка "Холостяка-12" повідомила у пост-шоу з Григорієм Решетником. В ефірі Варлей тільки й сказала, що її чоловіка звуть Петро, а після розпитувань фоловерів про національність чоловіка, актриса вже в соцмережі Інстаграм відповіла, що батьки її коханого — росіяни.

"Перші роки життя провів в Амстердамі, потім із сім'єю переїхав до Фінляндії, і згодом до Нью-Йорку, де прожив 31 рік на Манхеттені. Його батьки росіяни. Мій чоловік з перших днів війни підтримує Україну і допомагає разом зі мною ЗСУ", — зізналася Вікторія.

Відомо, що прізвище Петра — Камболін. З відкритих джерел у мережі ми з’ясували, що чоловік – засновник хедж-фонду Systematic Alpha Management з офісом на Манхеттені та російськими співробітниками. Працює на фінансових ринках із 1995 року. Про це пише fomag.ru.

Він має свою сторінку в Інстаграмі, на яку підписано не більше ста осіб. Вікторія Варлей – одна з фоловерів свого коханого.

Цікаво, що на сторінці сина Петра Камболіна від колишньої дружини Катерини відмічено прапор країни-терористки росії. Хлопчик, якого звуть Михайло, ще неповнолітній.

Нагадаємо, що Вікторія Варлей вибула з проєкту на дев’ятому тижні. За словами героя шоу Алекса Топольського, дівчина все частіше висувала до нього претензії та намагалася з’ясовувати стосунки там, де цього не мало бути. Актриса також у минулому була у стосунках з українським актором Тарасом Цимбалюком.