"Холостяк" з Алексом Топольським: найяскравіша фаворитка залишила шоу на дев’ятому тижні (фото)

Загалом на проєкті 12 сезону залишилося п’ять учасниць

На каналі СТБ пройшов дев’ятий випуск популярного в Україні реаліті-шоу "Холостяк". Цього тижня головний герой 12-го сезону Алекс Топольський відпустив додому найартистичнішу учасницю проєкту.

До фіналу дедалі ближче і Топольському доводиться робити тяжкі рішення. Ті, хто вважався фаворитками нового сезону, тепер їдуть додому, бо не змогли довіритись герою або просто розчарували його.

На церемонії троянд із шести учасниць залишилося лише на п’ять. Алекс прийняв рішення та відпустив актрису Вікторію Варлей. За словами чоловіка, дівчина все частіше висувала до нього претензії і намагалася з’ясовувати стосунки там, де цього не мало бути.

Холостяк 2022: хто залишив проєкт у дев’ятому випуску

На дев’ятому тижні популярного проєкту "Холостяк" Алекс Топольський попрощався з 37-річною Вікторією Варлей — найстаршою учасницею 12 сезону реаліті.

Скандали на шоу "Холостяк-2022"

Новий сезон "Холостяка" буквально розпочався зі скандалів. Спочатку на режисерів, команду, головного героя і навіть ведучого Григорія Решетника обрушилася 28-річна нутриціолог Анастасія Кузміцька. Вилилося багато критики на адресу реаліті і від танцівниці Аделіни Делі. Ще одна учасниця, Аміна Джафарова, після вильоту чесно зізналася у тому, що думає про холостяка.