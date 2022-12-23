"Холостяк" Алекс Топольський злякався сюрпризу від фаворитки шоу: "Залишиться на все життя" (фото)

Чоловік був шокований від пропозиції дівчини піти у тату-салон

Головний герой 12-го сезону популярного реаліті-шоу "Холостяк", американський бізнесмен українського походження Алекс Топольський майже зробив тату.

На дев’ятому тижні проєкту, за правилами чоловіка, учасниці мали самі організувати побачення. Так, модель і фаворитка сезону Катерина Лозовицька запропонувала Топольському зробити парне татуювання. "Холостяк" був шокований, адже він зовсім не очікував такого від тихої учасниці, яка раніше не показувала жодних бажань до якихось авантюрних пригод.

Спочатку, щоб не образити дівчину, Алекс погодився. Пара зробила пробу на штучній шкірі і Катя вже була готова до малюнку на тілі, проте в останній момент чоловік відмовився це робити.

За його словами, це рішення має бути обдуманим і робитися в парі з людиною, якій справді дуже довіряєш. Однак на даному етапі стосунків із Катею він цього робити не готовий. "Адже залишиться на все життя", — сказав Топольський за лаштунками.

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Нагадаємо, що на сьомому тижні проєкту "Холостяк" Алекс Топольський розповів про крадіжку власних речей на одному зі побачень.