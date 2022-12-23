"Холостяк" Алекс Топольский испугался сюрприза от фаворитки шоу: "Останется на всю жизнь" (фото)

Мужчина был шокирован от предложения девушки пойти в тату-салон

Главный герой 12 сезона популярного реалити-шоу "Холостяк", американский бизнесмен украинского происхождения Алекс Топольский почти что сделал тату.

На девятой неделе проекта, по правилам мужчины, участницы должны были сами организовать свидания. Так, модель и фаворитка сезона Екатерина Лозовицкая предложила Топольскому сделать парную татуировку. "Холостяк" был в шоке, ведь он совсем не ожидал такого от тихой участницы, которая ранее не показывала никаких желаний к каким-то авантюрным приключениям.

Вначале, чтобы не обидеть девушку, Алекс согласился. Пара сделала пробу на искусственной коже и Катя уже была готова к рисунку на теле, однако в самый последний момент мужчина отказался это делать.

По его словам, это решение должно быть обдуманным и делаться в паре с человеком, которому действительно очень доверяешь. Однако на данном этапе отношений с Катей он этого делать не готов. "Ведь останется на всю жизнь", — сказал Топольский за кулисами.

"Всегда везде ловим кайф" - это пара собиралась написать на запястьях

Напомним, что на седьмой неделе проекта "Холостяк" Алекс Топольский рассказал о краже собственных вещей на одном из свиданий.