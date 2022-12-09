У "Холостяка" на свидании украли вещи

Забавную историю Алекс Топольский рассказал в седьмом выпуске проекта

В пятницу, 9 декабря, на телеканале СТБ стартовала премьера седьмого выпуска популярного романтичного шоу — "Холостяк". В 12 сезоне главным героем стал американский бизнесмен украинского происхождения Алекс Топольский.

На седьмой неделе шоу мужчина пригласил на групповое свидание сразу троих участниц — Александру, Викторию и Элизавету.

Алекс предложил сыграть в одну игру, где нужно было рассказать три истории из жизни, одна из которых должна была быть ложной.

О своем давнем свидании, которое действительно произошло раньше в жизни Топольского, мужчина рассказал с улыбкой. Однажды он с девушкой пошел на пляж, они выпили много красного вина и просто заснули. Проснувшись на следующее утро пара обнаружила, что их вещей рядом с ними нет — их просто украли.

Скандалы с участницами 12 сезона шоу "Холостяк"

Второй выпуск шоу "Холостяк-12" неожиданно закончился большим скандалом в сети. Главный герой проекта, бизнесмен Алекс Топольский попрощался сразу с шестью девушками, и одну из них очень сильно задело то, то ее выгнали так рано. 28-летняя нутрициолог Анастасия Кузмицкая решила рассказать "всю правду" о съемках проекта.

Кроме того, танцовщица Аделина Дели эмоционально высказалась о редакторах и главном герое Алексе Топольском. А вот другая участница, медсестра Амина Джафарова после своего ухода раскрыла свое истинное отношение к Топольскому.