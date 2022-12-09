У "Холостяка" на побаченні вкрали речі

Кумедну історію Алекс Топольський розповів у сьомому випуску проєкту

У п’ятницю, 9 грудня, на телеканалі СТБ стартувала прем’єра сьомого випуску популярного романтичного шоу — "Холостяк". У 12 сезоні головним героєм став американський бізнесмен українського походження Алекс Топольський.

На сьомому тижні шоу чоловік запросив на групове побачення одразу трьох учасниць – Олександру, Вікторію і Єлизавету.

Алекс запропонував зіграти в одну гру, де потрібно було розповісти три історії з життя, одна з яких мала бути хибною.

Про своє давнє побачення, яке справді сталося раніше у житті Топольського, чоловік розповів із посмішкою. Якось він із дівчиною пішов на пляж, вони випили багато червоного вина і просто заснули. Прокинувшись наступного ранку пара виявила, що їх речей поруч із ними немає — їх просто вкрали.

Скандали з учасницями 12 сезону шоу "Холостяк"

Другий випуск шоу "Холостяк-12" несподівано закінчився великим скандалом у мережі. Головний герой проєкту, бізнесмен Алекс Топольський попрощався відразу з шістьма дівчатами, і одну з них дуже зачепило те, що її вигнали так рано. 28-річна нутриціолог Анастасія Кузміцька вирішила розповісти "всю правду" про зйомки проєкту.

Крім того, танцівниця Аделіна Делі емоційно висловилася про редакторів і головного героя Алекса Топольського. А ось інша учасниця, медсестра Аміна Джафарова після свого вильоту розкрила своє справжнє ставлення до Топольського.