"Я не відчувала ніяких емоцій": Аміна, яка вилетіла з "Холостяка-12", розкрила своє справжнє ставлення до Топольського

20-річна дівчина зробила зізнання в Інстаграмі

У п'ятницю, 18 листопада, на телеканалі СТБ відбулася прем'єра четвертого випуску популярного реаліті-шоу "Холостяк".

У цьому ефірі залишили 12 сезон проєкту дві дівчини — 24-річна Оля Присяжнюк та 20-річна Аміна Джафарова. На наступний день після виходу випуску Аміна виклала пост в Інстаграмі, в якому розповіла, чи насправді закохалась в головного героя Алекса Топольського.

"Скажу вам по секрету, я знала, що поїду додому, але декілька процентів було на диво. Я не відчувала ніяких романтичних емоцій до Алекса Топольського, відчувала вдячність та хороше ставлення. Я вдячна проєкту холостяк за нові знайомства, за той досвід, який отримала", — написала дівчина.

Нагадаємо, що цей випуск запам’ятався українським глядачам першим поцілунком Алекса Топольського з учасницею нового сезону, а також інтимнішим моментом на одному з індивідуальних побачень, що проходило у стародавньому замку.