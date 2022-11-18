"Зворотної дороги немає": "Холостяк" Топольський розповів про складнощі під час зйомок сезону

33-річному чоловікові було не просто зніматися у подібному телепроєкті

Головний герой нового 12 сезону популярного шоу "Холостяк" Алекс Топольський, який вперше поцілував учасницю на проєкті, розповів, що було найскладніше під час зйомок.

В інтерв’ю "Факти" чоловік поділився, що йому не подобалися моменти, коли потрібно було вирішувати, кого з дівчат відправити додому, а кого — залишити.

"Це було непросто. Я знав, що зворотної дороги немає, що це остаточне рішення", — сказав Топольський.

Крім того, "холостяку" було непросто сприймати складні, трагічні життєві історії деяких дівчат, складно приймати з людської точки зору.

Скандали з учасницями 12 сезону шоу "Холостяк"

Другий випуск шоу "Холостяк-12" несподівано закінчився великим скандалом у мережі. Головний герой проєкту, бізнесмен Алекс Топольський попрощався відразу з шістьма дівчатами, і одну з них дуже сильно зачепило те, що її вигнали так рано. 28-річна нутриціолог Анастасія Кузміцька вирішила розповісти "всю правду" про зйомки проєкту.

Крім того, танцівниця Аделіна Делі емоційно висловилася про редакторів та головного героя Алекса Топольського.