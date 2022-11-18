"Обратной дороги нет": "Холостяк" Топольский рассказал о сложностях во время съемок сезона

33-летнему мужчине было не просто сниматься в подобном телепроекте

Главный герой нового 12 сезона популярного шоу "Холостяк" Алекс Топольский, впервые поцеловавший участницу на проекте, рассказал, что было сложнее всего во время съемок.

В интервью "Факты" мужчина поделился, что ему не нравились моменты, когда нужно было решать, кого из девушек отправить домой, а кого – оставить.

"Это было непросто. Я знал, что обратной дороги нет, что это окончательное решение", — сказал Топольский.

Кроме того "холостяку" было непросто воспринимать сложные, трагические жизненные истории некоторых девушек, сложно принимать с человеческой точки зрения.

Скандалы с участницами 12 сезона шоу "Холостяк"

Второй выпуск шоу "Холостяк-12" неожиданно закончился большим скандалом в сети. Главный герой проекта, бизнесмен Алекс Топольский попрощался сразу с 6-ю девушками, и одну из них очень сильно задело то, то ее выгнали так рано. 28-летняя нутрициолог Анастасия Кузмицкая решила рассказать "всю правду" о съемках проекта.

Кроме того, танцовщица Аделина Дели эмоционально высказалась о редакторах и главном герое Алексе Топольском.