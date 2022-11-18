Первый настоящий поцелуй в "Холостяке-12": с кем Топольский так сблизился (фото)

Избранницей по поцелую холостяка стала 29-летняя директор IТ-компании

В пятницу, 18 ноября, стартовал четвертый выпуск одного из романтических проектов на украинском телевидении — "Холостяк". Главным героем стал американский предприниматель родом со Львова Алекс Топольский.

Эпизод начался с индивидуального свидания 33-летнего мужчины с Александрой, директором IТ-компании. Условием этого свидания было то, что девушка должна была на все предложения Топольского отвечать полным согласием.

Пара смело и буквально взлетела в небо — на самолете, а затем Алекс пригласил Сашу в ресторан попеть в караоке. Когда они начали танцевать и случился тот самый первый поцелуй 12 сезона, и стоить отметить, очень нежный. В итоге Алекс дал участнице желанную розу, которая дает право остаться на проекте и не уйти на церемонии роз.

Скандалы с участницами 12 сезона шоу "Холостяк"

Второй выпуск шоу "Холостяк-12" неожиданно закончился большим скандалом в сети. Главный герой проекта, бизнесмен Алекс Топольский попрощался сразу с 6-ю девушками, и одну из них очень сильно задело то, то ее выгнали так рано. 28-летняя нутрициолог Анастасия Кузмицкая решила рассказать "всю правду" о съемках проекта.

Кроме того, танцовщица Аделина Дели эмоционально высказалась о редакторах и главном герое Алексе Топольском.