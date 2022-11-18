Перший справжній поцілунок у "Холостяку-12": з ким Топольський так зблизився (фото)

Обранкою за поцілунком холостяка стала 29-річна директор ІТ-компанії

У п’ятницю, 18 листопада, стартував четвертий випуск одного із романтичних проєктів на українському телебаченні — "Холостяк". Головним героєм став американський підприємець родом зі Львова Алекс Топольський.

Епізод розпочався з індивідуального побачення 33-річного чоловіка з Олександрою, директором ІТ-компанії. Умовою цього побачення було те, що дівчина мала на всі пропозиції Топольського відповідати повною згодою.

Пара сміливо і буквально злетіла в небо — літаком, а потім Алекс запросив Сашу до ресторану поспівати в караоке. Коли вони почали танцювати і трапився цей перший поцілунок 12 сезону, і варто відзначити, дуже ніжний. У результаті Алекс дав учасниці бажану троянду, яка дає право залишитись на проєкті і не піти на церемонії троянд.

Скандали з учасницями 12 сезону шоу "Холостяк"

Другий випуск шоу "Холостяк-12" несподівано закінчився великим скандалом у мережі. Головний герой проєкту, бізнесмен Алекс Топольський попрощався відразу з шістьма дівчатами, і одну з них дуже сильно зачепило те, що її вигнали так рано. 28-річна нутриціолог Анастасія Кузміцька вирішила розповісти "всю правду" про зйомки проєкту.

Крім того, танцівниця Аделіна Делі емоційно висловилася про редакторів і головного героя Алекса Топольського.