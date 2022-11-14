Переможниця "Холостяка" стала мамою: перші фото малечі

З часів проєкту Анну Козир важко впізнати

Поки на телеканалі СТБ триває вже 12 сезон проєкту "Холостяк", переможниця третього сезону реаліті-шоу, музикант Анна Козир уперше народила дитину.

Перші фото доньки Анна опублікувала в Інстаграмі через 10 днів після народження малечі.

"Вже 10 днів нашій донечці. Не можливо зрозуміти як ми раніше без неї жили…", — підписала фото молода матуся.

Про весілля Анни з батьком дитини стало відомо у листопаді 2019 року. Ім’я свого коханого дівчина тримає у таємниці. Весілля відбулося в Дубаї (ОАЕ).

Фото зроблені на курорті в Дубаї, де молодята відсвяткували весілля

Нагадаємо, що Анна Козир перемогла у третьому сезоні "Холостяка", але не змогла побудувати стосунків із головним героєм, пластичним хірургом Андрієм Іскорнєвим. Вони розстались одразу після проєкту. Потім Андрій закрутив роман з іншою учасницею реаліті – Іриною Скориковою, але їхні стосунки також не були довгими.

Анна Козир та Андрій Іскорнєв

Зазначимо, що Козир сильно схудла і впізнати в ній ту скромну дівчину Анютку тепер дуже важко.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що переможниця першого сезону романтичного реаліті-шоу "Холостяк" Олександра Шульгіна вперше стала мамою — 34-річна блогерка також народила дівчинку.