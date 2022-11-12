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"Холостяк-2022": кому з дівчат дісталася бажана троянда від Топольського (фото)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
Алекс Топольський – головний герой 12 сезону шоу Холостяк Новина оновлена 12 листопада 2022, 01:18
Алекс Топольський – головний герой 12 сезону шоу Холостяк. Фото instagram.com/holostyakstb

Учасниці продовжують змагатись за увагу Алекса Топольського

У п’ятницю, 11 листопада, відбувся третій випуск романтичного реаліті-шоу "Холостяк-2022". У новому 12-му сезоні головним героєм став американський підприємець українського походження, 33-річний Алекс Топольський. Чоловік родом зі Львова.

У цьому випуску, за рішенням Топольського, за його серце продовжують боротися 12 учасниць. Залишила 12 сезон Людмила з Чернівців, яка є гравцем збірної України з волейболу.

Холостяк-2022: хто залишився на проєкті 12 сезону

  1. Марина (косметолог, 25 років)
  2. Юлія (вишивальниця, 22 роки)
  3. Катерина (фотомодель, 24 роки)
  4. Роксолана (візажист, 28 років)
  5. Олександра (безробітна, 25 років)
  6. Олександра (директор ІТ-компанії, 29 років)
  7. Ольга (організатор дитячих свят, 24 роки)
  8. Єлизавета (круп'є, 27 років)
  9. Вікторія (акторка, 37 років)
  10. Аміна (медсестра, 20 років)
  11. Аліна (фінансовий аналітик, 23 роки)
  12. Юля (директор бенкетної служби, 27 років)
учасниці холостяка

Скандали з учасницями 12 сезону шоу "Холостяк"

Другий випуск шоу "Холостяк-12" несподівано закінчився великим скандалом у мережі. Головний герой проєкту, бізнесмен Алекс Топольський попрощався відразу з шістьма дівчатами, і одну з них дуже сильно зачепило те, що її "вигнали" так рано. 28-річна нутриціолог Анастасія Кузміцька вирішила розповісти "всю правду" про зйомки проєкту.

Крім того, танцівниця Аделіна Делі емоційно висловилася про редакторів і головного героя Олексія Топольського.

Нагадаємо, що у проєкті "Холостяк" Алекс Топольський шукає свою другу половинку, з якою б зміг побудувати щасливі стосунки та родину. Проте, за прогнозами таролога Людмили Хомутовської, чоловік прийшов на проєкт заради популярності.

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