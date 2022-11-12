"Холостяк-2022": кому з дівчат дісталася бажана троянда від Топольського (фото)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Учасниці продовжують змагатись за увагу Алекса Топольського
У п’ятницю, 11 листопада, відбувся третій випуск романтичного реаліті-шоу "Холостяк-2022". У новому 12-му сезоні головним героєм став американський підприємець українського походження, 33-річний Алекс Топольський. Чоловік родом зі Львова.
У цьому випуску, за рішенням Топольського, за його серце продовжують боротися 12 учасниць. Залишила 12 сезон Людмила з Чернівців, яка є гравцем збірної України з волейболу.
Холостяк-2022: хто залишився на проєкті 12 сезону
- Марина (косметолог, 25 років)
- Юлія (вишивальниця, 22 роки)
- Катерина (фотомодель, 24 роки)
- Роксолана (візажист, 28 років)
- Олександра (безробітна, 25 років)
- Олександра (директор ІТ-компанії, 29 років)
- Ольга (організатор дитячих свят, 24 роки)
- Єлизавета (круп'є, 27 років)
- Вікторія (акторка, 37 років)
- Аміна (медсестра, 20 років)
- Аліна (фінансовий аналітик, 23 роки)
- Юля (директор бенкетної служби, 27 років)
Скандали з учасницями 12 сезону шоу "Холостяк"
Другий випуск шоу "Холостяк-12" несподівано закінчився великим скандалом у мережі. Головний герой проєкту, бізнесмен Алекс Топольський попрощався відразу з шістьма дівчатами, і одну з них дуже сильно зачепило те, що її "вигнали" так рано. 28-річна нутриціолог Анастасія Кузміцька вирішила розповісти "всю правду" про зйомки проєкту.
Крім того, танцівниця Аделіна Делі емоційно висловилася про редакторів і головного героя Олексія Топольського.
Нагадаємо, що у проєкті "Холостяк" Алекс Топольський шукає свою другу половинку, з якою б зміг побудувати щасливі стосунки та родину. Проте, за прогнозами таролога Людмили Хомутовської, чоловік прийшов на проєкт заради популярності.