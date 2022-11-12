"Холостяк 12 сезон": хто вилетів із проєкту на третьому тижні (фото)

У третьому випуску шоу залишила одна претендентка на серце Алекса Топольського

У п’ятницю, 11 листопада, на телеканалі СТБ показали третій випуск 12-го сезону шоу "Холостяк" з Алексом Топольським.

За рішенням головного героя, третього тижня проєкт залишила гравець збірної України з волейболу, 24-річна Людмила з Чернівців.

Річ у тім, що під час особистої розмови дівчина заявила, що не проти того, щоби з метою виховання дитину можна бити. Топольському такий підхід до батьківських обов’язків не сподобався.

Нагадаємо, що у проєкті "Холостяк" Алекс Тополський шукає свою другу половинку, з якою б зміг побудувати щасливі стосунки та родину. Проте, за прогнозами таролога Людмили Хомутовської, чоловік прийшов на проєкт заради популярності.

Як раніше повідомляв "Телеграф", після прем’єри 12 сезону реаліті у мережі почався хейт через озвучення програми. Ведучий проєкту Григорій Решетник відповів на критику, чому творці пішли на український дубляж "Холостяка".