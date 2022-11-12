"Холостяк 12 сезон": кто вылетел из проекта на третьей неделе (фото)

В третьем выпуске шоу покинула одна претендентка на сердце Алекса Топольского

В пятницу, 11 ноября, на телеканале СТБ показали третий выпуск 12 сезона шоу "Холостяк" с Алексом Топольским.

По решению главного героя, на третьей неделе проект покинула игрок сборной Украины по волейболу, 24-летняя Людмила из Черновцов.

Дело в том, что во время личного разговора девушка заявила, что не против того, чтобы в целях воспитания ребенка можно бить. Топольскому такой подход к родительским обязанностям не понравился.

Напомним, что в проекте "Холостяк" Алекс Тополский ищет свою вторую половинку, с которой бы смог построить счастливые отношения и семью. Однако, по прогнозам таролога Людмилы Хомутовской, мужчина пришел на проект ради популярности.

Как ранее сообщал "Телеграф", после премьеры 12 сезона реалити в сети начался хейт из-за озвучивания программы. Ведущий проекта Григорий Решетник ответил на критику, почему создатели пошли на украинский дубляж "Холостяка".