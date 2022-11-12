"Холостяк-2022": кому из девушек досталась желанная роза от Топольского (фото)

Участницы продолжают соревноваться за внимание Алекса Топольского

В пятницу, 11 ноября, прошел третий выпуск романтичного реалити-шоу "Холостяк-2022". В новом 12 сезоне главным героем стал американский предприниматель украинского происхождения, 33-летний Алекс Топольский. Мужчина родом со Львова.

В этом выпуске, по решению Топольского, за его сердце продолжают бороться 12 участниц. Покинула 12 сезон Людмила из Черновцов, которая являться игроком сборной Украины по волейболу.

Холостяк-2022: кто остался на проекте 12 сезона

Марина (косметолог, 25 лет) Юлия (вышивальщица, 22 года) Екатерина (фотомодель, 24 года) Роксолана (визажист, 28 лет) Александра (безработная, 25 лет) Александра (директор IТ-компании, 29 лет) Ольга (организатор детских праздников, 24 года) Елизавета (крупье, 27 лет) Виктория (актриса, 37 лет) Амина (медсестра, 20 лет) Алина (финансовый аналитик, 23 года) Юля (директор банкетной службы, 27 лет)

Скандалы с участницами 12 сезона шоу "Холостяк"

Второй выпуск шоу "Холостяк-12" неожиданно закончился большим скандалом в сети. Главный герой проекта, бизнесмен Алекс Топольский попрощался сразу с 6-ю девушками, и одну из них очень сильно задело то, то ее "выгнали" так рано. 28-летняя нутрициолог Анастасия Кузмицкая решила рассказать "всю правду" о съемках проекта.

Кроме того, танцовщица Аделина Дели эмоционально высказалась о редакторах и главном герое Алексе Топольском.

Напомним, что в проекте "Холостяк" Алекс Топольский ищет свою вторую половинку, с которой бы смог построить счастливые отношения и семью. Однако, по прогнозам таролога Людмилы Хомутовской, мужчина пришел на проект ради популярности.