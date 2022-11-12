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"Холостяк-2022": кому из девушек досталась желанная роза от Топольского (фото)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
Алекс Топольский - главный герой 12 сезона шоу Холостяк Новость обновлена 12 ноября 2022, 01:18
Алекс Топольский - главный герой 12 сезона шоу Холостяк. Фото instagram.com/holostyakstb

Участницы продолжают соревноваться за внимание Алекса Топольского

В пятницу, 11 ноября, прошел третий выпуск романтичного реалити-шоу "Холостяк-2022". В новом 12 сезоне главным героем стал американский предприниматель украинского происхождения, 33-летний Алекс Топольский. Мужчина родом со Львова.

В этом выпуске, по решению Топольского, за его сердце продолжают бороться 12 участниц. Покинула 12 сезон Людмила из Черновцов, которая являться игроком сборной Украины по волейболу.

Холостяк-2022: кто остался на проекте 12 сезона

  1. Марина (косметолог, 25 лет)
  2. Юлия (вышивальщица, 22 года)
  3. Екатерина (фотомодель, 24 года)
  4. Роксолана (визажист, 28 лет)
  5. Александра (безработная, 25 лет)
  6. Александра (директор IТ-компании, 29 лет)
  7. Ольга (организатор детских праздников, 24 года)
  8. Елизавета (крупье, 27 лет)
  9. Виктория (актриса, 37 лет)
  10. Амина (медсестра, 20 лет)
  11. Алина (финансовый аналитик, 23 года)
  12. Юля (директор банкетной службы, 27 лет)
участницы холостяка

Скандалы с участницами 12 сезона шоу "Холостяк"

Второй выпуск шоу "Холостяк-12" неожиданно закончился большим скандалом в сети. Главный герой проекта, бизнесмен Алекс Топольский попрощался сразу с 6-ю девушками, и одну из них очень сильно задело то, то ее "выгнали" так рано. 28-летняя нутрициолог Анастасия Кузмицкая решила рассказать "всю правду" о съемках проекта.

Кроме того, танцовщица Аделина Дели эмоционально высказалась о редакторах и главном герое Алексе Топольском.

Напомним, что в проекте "Холостяк" Алекс Топольский ищет свою вторую половинку, с которой бы смог построить счастливые отношения и семью. Однако, по прогнозам таролога Людмилы Хомутовской, мужчина пришел на проект ради популярности.

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