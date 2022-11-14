Победительница "Холостяка" стала мамой: первые фото малышки
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Со времен проекта Анну Козырь трудно узнать
Пока на телеканале СТБ идет уже 12 сезон проекта "Холостяк", победительница третьего сезона реалити-шоу, музыкант Анна Козырь впервые родила ребенка.
Первые фото дочери Анна опубликовала в Инстаграме спустя 10 дней после рождения малышки.
"Уже 10 дней нашей дочери. Невозможно понять, как мы раньше без нее жили…", — подписала фото молодая мамочка.
О свадьбе Анны с отцом ребенка стало известно в ноябре 2019 года. Имя своего возлюбленного девушка держит в тайне. Свадьба прошла в Дубае (ОАЭ).
Напомним, что Анна Козырь победила в третьем сезоне "Холостяка", но не смогла построить отношений с главным героем, пластическим хирургом Андреем Искорневым. Они расстались сразу после проекта. Затем Андрей закрутил роман с другой участницей реалити – Ириной Скориковой, но их отношения также не были долгими.
Отметим, что Козырь сильно похудела и узнать в ней ту скромную девушку Анютку теперь очень трудно.
Ранее "Телеграф" сообщал, что победительница первого сезона романтического реалити-шоу "Холостяк" Александра Шульгина впервые стала мамой — 34-летняя блогерша тоже родила девочку.