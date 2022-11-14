Победительница "Холостяка" стала мамой: первые фото малышки

Со времен проекта Анну Козырь трудно узнать

Пока на телеканале СТБ идет уже 12 сезон проекта "Холостяк", победительница третьего сезона реалити-шоу, музыкант Анна Козырь впервые родила ребенка.

Первые фото дочери Анна опубликовала в Инстаграме спустя 10 дней после рождения малышки.

"Уже 10 дней нашей дочери. Невозможно понять, как мы раньше без нее жили…", — подписала фото молодая мамочка.

О свадьбе Анны с отцом ребенка стало известно в ноябре 2019 года. Имя своего возлюбленного девушка держит в тайне. Свадьба прошла в Дубае (ОАЭ).

Фото сделаны на курорте в Дубае, где молодожены отпраздновали женитьбу

Напомним, что Анна Козырь победила в третьем сезоне "Холостяка", но не смогла построить отношений с главным героем, пластическим хирургом Андреем Искорневым. Они расстались сразу после проекта. Затем Андрей закрутил роман с другой участницей реалити – Ириной Скориковой, но их отношения также не были долгими.

Анна Козырь и Андрей Искорнев

Отметим, что Козырь сильно похудела и узнать в ней ту скромную девушку Анютку теперь очень трудно.

Ранее "Телеграф" сообщал, что победительница первого сезона романтического реалити-шоу "Холостяк" Александра Шульгина впервые стала мамой — 34-летняя блогерша тоже родила девочку.