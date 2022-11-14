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Победительница "Холостяка" стала мамой: первые фото малышки

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Победительница третьего сезона Холостяка Анна Козырь Новость обновлена 14 ноября 2022, 16:12
Победительница третьего сезона Холостяка Анна Козырь. Фото кадр из передачи

Со времен проекта Анну Козырь трудно узнать

Пока на телеканале СТБ идет уже 12 сезон проекта "Холостяк", победительница третьего сезона реалити-шоу, музыкант Анна Козырь впервые родила ребенка.

Первые фото дочери Анна опубликовала в Инстаграме спустя 10 дней после рождения малышки.

"Уже 10 дней нашей дочери. Невозможно понять, как мы раньше без нее жили…", — подписала фото молодая мамочка.

О свадьбе Анны с отцом ребенка стало известно в ноябре 2019 года. Имя своего возлюбленного девушка держит в тайне. Свадьба прошла в Дубае (ОАЭ).

Фото сделаны на курорте в Дубае, где молодожены отпраздновали женитьбу

Напомним, что Анна Козырь победила в третьем сезоне "Холостяка", но не смогла построить отношений с главным героем, пластическим хирургом Андреем Искорневым. Они расстались сразу после проекта. Затем Андрей закрутил роман с другой участницей реалити – Ириной Скориковой, но их отношения также не были долгими.

Анна Козырь и Андрей Искорнев
Анна Козырь и Андрей Искорнев

Отметим, что Козырь сильно похудела и узнать в ней ту скромную девушку Анютку теперь очень трудно.

Ранее "Телеграф" сообщал, что победительница первого сезона романтического реалити-шоу "Холостяк" Александра Шульгина впервые стала мамой — 34-летняя блогерша тоже родила девочку.

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#Холостяк #Анна Козырь