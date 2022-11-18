"Холостяк-12": кого Топольський відправив додому на четвертому тижні (фото)

До однієї з учасниць головний герой проєкту не відчув романтичних почуттів

Цієї п’ятниці, 18 листопада, стартувала прем’єра четвертого випуску романтичного реаліті-шоу "Холостяк", у 12 сезоні якого головним героям став підприємець Алекс Топольський, який 9 років живе та працює в США.

У цьому ефірі чоловік уперше за сезон поцілувався з однією з учасниць, з якою Алекс сильно зблизився на індивідуальному побаченні. Однак у той час, коли одним дівчатам вдалося "втриматись" до наступного тижня, іншим пощастило менше.

У четвертому випуску 12 сезону шоу "Холостяк" ще до самої церемонії троянд Топольський відпустив додому 24-річну Олю Присяжнюк, організатора дитячих свят, яка також живе і працює в США. До дівчини чоловік відчув лише дружні почуття, не більше.

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Алекс Топольський не дав троянду 20-річній Аміні Джафаровій (медсестра).

Скандали з учасницями 12 сезону шоу "Холостяк"

Другий випуск шоу "Холостяк-12" несподівано закінчився великим скандалом у мережі. Головний герой проєкту, бізнесмен Алекс Топольський попрощався відразу з шістьма дівчатами, і одну з них дуже сильно зачепило те, що її вигнали так рано. 28-річна нутриціолог Анастасія Кузміцька вирішила розповісти "всю правду" про зйомки проєкту.

Крім того, танцівниця Аделіна Делі емоційно висловилася про редакторів та головного героя Алекса Топольського.