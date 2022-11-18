"Холостяк-12": кого Топольский отправил домой на четвертой неделе (фото)

К одной из участниц главный герой проекта не испытал романтических чувств

В эту пятницу, 18 ноября, стартовала премьера четвертого выпуска романтического реалити-шоу "Холостяк", в 12 сезоне которого главным героям стал предприниматель Алекс Топольский, который 9 лет живет и работает в США.

В этом эфире мужчина впервые за сезон поцеловался с одной из участниц, с которой Алекс сильно сблизился на индивидуальном свидании. Однако в то время, когда одним девушкам удалось "удержаться" до следующей недели, другим повезло меньше.

В четвертом выпуске 12 сезона шоу "Холостяк" еще до самой церемонии роз Топольский отпустил домой 24-летнюю Олю Присяжнюк, организатора детских праздников, которая так же живет и работает в США. К девушке мужчина испытал только дружеские чувства, не более.

Холостяк 2022: кто покинул проект в четвертом выпуске

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Скандалы с участницами 12 сезона шоу "Холостяк"

Второй выпуск шоу "Холостяк-12" неожиданно закончился большим скандалом в сети. Главный герой проекта, бизнесмен Алекс Топольский попрощался сразу с 6-ю девушками, и одну из них очень сильно задело то, то ее выгнали так рано. 28-летняя нутрициолог Анастасия Кузмицкая решила рассказать "всю правду" о съемках проекта.

Кроме того, танцовщица Аделина Дели эмоционально высказалась о редакторах и главном герое Алексе Топольском.