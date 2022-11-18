Інтим на "Холостяку-2022": Топольський разом із учасницею опинився в одному ліжку (фото)
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Учасниця нового сезону спокусила головного героя Алекса Топольського
У п’ятницю, 18 листопада, вийшов четвертий випуск 12-го сезону реаліті-шоу "Холостяк". Цей ефір відзначився не лише моментом із першим поцілунком головного героя Алекса Топольського з однією з учасниць проєкту, а й більш інтимною подією.
На одному з індивідуальних побачень, яке проходило у стародавньому замку, із 25-річним косметологом Мариною Алекс дуже зблизився. Дійшло не лише до пристрасного поцілунку пари — він починав переходити до більш інтимного моменту. Марина взяла ініціативу у свої руки і буквально накинулася на "холостяка". Але Алекс зумів вчасно зупинити дівчину.
У результаті Марина отримала свою троянду і залишилася на проєкті до наступного тижня.
Зазначимо, що Алекс Топольський ще до церемонії троянд відправив додому одну з учасниць 12-го сезону. На жаль, дівчина викликала у чоловіка лише дружні почуття.