Інтим на "Холостяку-2022": Топольський разом із учасницею опинився в одному ліжку (фото)

Учасниця нового сезону спокусила головного героя Алекса Топольського

У п’ятницю, 18 листопада, вийшов четвертий випуск 12-го сезону реаліті-шоу "Холостяк". Цей ефір відзначився не лише моментом із першим поцілунком головного героя Алекса Топольського з однією з учасниць проєкту, а й більш інтимною подією.

На одному з індивідуальних побачень, яке проходило у стародавньому замку, із 25-річним косметологом Мариною Алекс дуже зблизився. Дійшло не лише до пристрасного поцілунку пари — він починав переходити до більш інтимного моменту. Марина взяла ініціативу у свої руки і буквально накинулася на "холостяка". Але Алекс зумів вчасно зупинити дівчину.

У результаті Марина отримала свою троянду і залишилася на проєкті до наступного тижня.

Зазначимо, що Алекс Топольський ще до церемонії троянд відправив додому одну з учасниць 12-го сезону. На жаль, дівчина викликала у чоловіка лише дружні почуття.