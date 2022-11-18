Интим на "Холостяке-2022": Топольский вместе с участницей оказался в одной постели (фото)

Участница нового сезона соблазнила главного героя Алекса Топольского

В пятницу, 18 ноября, вышел четвертый выпуск 12 сезона реалити-шоу "Холостяк". Этот эфир отличился не только моментом из первым поцелуем главного героя Алекса Топольского с одной из участниц проекта, но и более интимным событием.

На одном из индивидуальных свиданий, которое проходило в древнем замке, с 25-летним косметологом Мариной Алекс очень сблизился. Дошло не только до страстного поцелуя пары — он начинал переходить к более интимному моменту. Марина взяла инициативу в свои руки и буквально накинулась на "холостяка". Но Алекс сумел вовремя остановить девушку.

В итоге Марина получила свою розу и осталась на проекте до следующей неделе.

Отметим, что Алекс Топольский еще до церемонии роз отправил домой одну из участниц 12 сезона. К сожалению, девушка вызывала у мужчины только дружеские чувства.