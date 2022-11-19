"Я не испытывала никаких эмоций": вылетевшая из "Холостяка-12" Амина раскрыла свое истинное отношение к Топольскому

20-летняя девушка сделала признание в Инстаграме

В пятницу, 18 ноября, на телеканале СТБ состоялась премьера четвертого выпуска популярного реалити-шоу "Холостяк".

В этом эфире покинули 12 сезон проекта две девушки — 24-летняя Оля Присяжнюк и 20-летняя Амина Джафарова. На следующий день после выхода выпуска Амина выложила пост в Инстаграме, в котором рассказала, действительно ли влюбилась в главного героя Алекса Топольского.

"Скажу вам по секрету, я знала, что поеду домой, но несколько процентов было на чудо. Я не испытывала никаких романтических эмоций к Алексу Топольскому, испытывала благодарность и хорошее отношение. Я благодарна проекту холостяк за новые знакомства, за тот опыт, который получила", — написала девушка.

Напомним, что этот выпуск запомнился украинским зрителям первым поцелуем Алекса Топольского с участницей нового сезона, а также более интимным моментом на одном из индивидуальных свиданий, проходившем в древнем замке.