"Холостяк-12": кто остался на проекте, получив розу от Алекса Топольского (фото)

Одна девушка покинула сезон еще до церемонии роз

В пятницу, 18 ноября, прошел четвертый эфир романтичного на украинском телевидении реалити-шоу "Холостяк-2022". В новом 12 сезоне главным героем стал американский предприниматель украинского происхождения, 33-летний Алекс Топольский. Мужчина родом со Львова.

Этот выпуск запомнился украинским зрителям первым поцелуем главного героя с участницей нового сезона, а также более интимным моментом на одном из индивидуальных свиданий, проходившем в древнем замке.

Еще до начала церемонии роз Алекс Топольский принял решение отправить домой 24-летнюю Олю Присяжнюк, организатора детских праздников. К девушке главный герой проекта, к сожалению, испытал только дружеские, но не романтические чувства.

Всего на проекте осталось 10 участниц, которые продолжают бороться за внимание и сердце Алекса Топольского.

Холостяк-2022: кто остался на проекте 12 сезона

Марина (косметолог, 25 лет) Юлия (вышивальщица, 22 года) Екатерина (фотомодель, 24 года) Роксолана (визажист, 28 лет) Александра (безработная, 25 лет) Александра (директор IТ-компании, 29 лет) Елизавета (крупье, 27 лет) Виктория (актриса, 37 лет) Алина (финансовый аналитик, 23 года) Юля (директор банкетной службы, 27 лет)

Скандалы с участницами 12 сезона шоу "Холостяк"

Второй выпуск шоу "Холостяк-12" неожиданно закончился большим скандалом в сети. Главный герой проекта, бизнесмен Алекс Топольский попрощался сразу с 6-ю девушками, и одну из них очень сильно задело то, то ее выгнали так рано. 28-летняя нутрициолог Анастасия Кузмицкая решила рассказать "всю правду" о съемках проекта.

Кроме того, танцовщица Аделина Дели эмоционально высказалась о редакторах и главном герое Алексе Топольском.