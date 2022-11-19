"Холостяк-12": кто остался на проекте, получив розу от Алекса Топольского (фото)
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Одна девушка покинула сезон еще до церемонии роз
В пятницу, 18 ноября, прошел четвертый эфир романтичного на украинском телевидении реалити-шоу "Холостяк-2022". В новом 12 сезоне главным героем стал американский предприниматель украинского происхождения, 33-летний Алекс Топольский. Мужчина родом со Львова.
Этот выпуск запомнился украинским зрителям первым поцелуем главного героя с участницей нового сезона, а также более интимным моментом на одном из индивидуальных свиданий, проходившем в древнем замке.
Еще до начала церемонии роз Алекс Топольский принял решение отправить домой 24-летнюю Олю Присяжнюк, организатора детских праздников. К девушке главный герой проекта, к сожалению, испытал только дружеские, но не романтические чувства.
Всего на проекте осталось 10 участниц, которые продолжают бороться за внимание и сердце Алекса Топольского.
Холостяк-2022: кто остался на проекте 12 сезона
- Марина (косметолог, 25 лет)
- Юлия (вышивальщица, 22 года)
- Екатерина (фотомодель, 24 года)
- Роксолана (визажист, 28 лет)
- Александра (безработная, 25 лет)
- Александра (директор IТ-компании, 29 лет)
- Елизавета (крупье, 27 лет)
- Виктория (актриса, 37 лет)
- Алина (финансовый аналитик, 23 года)
- Юля (директор банкетной службы, 27 лет)
Скандалы с участницами 12 сезона шоу "Холостяк"
Второй выпуск шоу "Холостяк-12" неожиданно закончился большим скандалом в сети. Главный герой проекта, бизнесмен Алекс Топольский попрощался сразу с 6-ю девушками, и одну из них очень сильно задело то, то ее выгнали так рано. 28-летняя нутрициолог Анастасия Кузмицкая решила рассказать "всю правду" о съемках проекта.
Кроме того, танцовщица Аделина Дели эмоционально высказалась о редакторах и главном герое Алексе Топольском.