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"Холостяк-12": кто остался на проекте, получив розу от Алекса Топольского (фото)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Автор
Холостяк 2022 - четвертый выпуск за 18 ноября Новость обновлена 19 ноября 2022, 00:16
Холостяк 2022 - четвертый выпуск за 18 ноября. Фото instagram.com/holostyachka__stb

Одна девушка покинула сезон еще до церемонии роз

В пятницу, 18 ноября, прошел четвертый эфир романтичного на украинском телевидении реалити-шоу "Холостяк-2022". В новом 12 сезоне главным героем стал американский предприниматель украинского происхождения, 33-летний Алекс Топольский. Мужчина родом со Львова.

Этот выпуск запомнился украинским зрителям первым поцелуем главного героя с участницей нового сезона, а также более интимным моментом на одном из индивидуальных свиданий, проходившем в древнем замке.

Еще до начала церемонии роз Алекс Топольский принял решение отправить домой 24-летнюю Олю Присяжнюк, организатора детских праздников. К девушке главный герой проекта, к сожалению, испытал только дружеские, но не романтические чувства.

Всего на проекте осталось 10 участниц, которые продолжают бороться за внимание и сердце Алекса Топольского.

Холостяк-2022: кто остался на проекте 12 сезона

  1. Марина (косметолог, 25 лет)
  2. Юлия (вышивальщица, 22 года)
  3. Екатерина (фотомодель, 24 года)
  4. Роксолана (визажист, 28 лет)
  5. Александра (безработная, 25 лет)
  6. Александра (директор IТ-компании, 29 лет)
  7. Елизавета (крупье, 27 лет)
  8. Виктория (актриса, 37 лет)
  9. Алина (финансовый аналитик, 23 года)
  10. Юля (директор банкетной службы, 27 лет)
участницы холостяка 2022

Скандалы с участницами 12 сезона шоу "Холостяк"

Второй выпуск шоу "Холостяк-12" неожиданно закончился большим скандалом в сети. Главный герой проекта, бизнесмен Алекс Топольский попрощался сразу с 6-ю девушками, и одну из них очень сильно задело то, то ее выгнали так рано. 28-летняя нутрициолог Анастасия Кузмицкая решила рассказать "всю правду" о съемках проекта.

Кроме того, танцовщица Аделина Дели эмоционально высказалась о редакторах и главном герое Алексе Топольском.

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