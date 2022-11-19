"Холостяк-12": хто залишився на проєкті, отримавши троянду від Алекса Топольського (фото)

Одна дівчина покинула сезон ще до церемонії троянд

У п’ятницю, 18 листопада, відбувся четвертий ефір романтичного на українському телебаченні реаліті-шоу "Холостяк-2022". У новому 12-му сезоні головним героєм став американський підприємець українського походження, 33-річний Алекс Топольський. Чоловік родом зі Львова.

Цей випуск запам’ятався українським глядачам першим поцілунком головного героя з учасницею нового сезону, а також інтимнішим моментом на одному з індивідуальних побачень, що проходило у стародавньому замку.

Ще до початку церемонії троянд Алекс Топольський прийняв рішення відправити додому 24-річну Олю Присяжнюк, організатора дитячих свят. До дівчини головний герой проєкту, на жаль, відчув лише дружні, але не романтичні почуття.

Загалом на проєкті залишилося 10 учасниць, які продовжують боротися за увагу та серце Алекса Топольського.

Холостяк-2022: хто залишився на проєкті 12 сезону

Марина (косметолог, 25 років) Юлія (вишивальниця, 22 роки) Катерина (фотомодель, 24 роки) Роксолана (візажист, 28 років) Олександра (безробітна, 25 років) Олександра (директор ІТ-компанії, 29 років) Єлизавета (круп'є, 27 років) Вікторія (акторка, 37 років) Аліна (фінансовий аналітик, 23 роки) Юля (директор бенкетної служби, 27 років)

Скандали з учасницями 12 сезону шоу "Холостяк"

Другий випуск шоу "Холостяк-12" несподівано закінчився великим скандалом у мережі. Головний герой проєкту, бізнесмен Алекс Топольський попрощався відразу з шістьма дівчатами, і одну з них дуже сильно зачепило те, що її вигнали так рано. 28-річна нутриціолог Анастасія Кузміцька вирішила розповісти "всю правду" про зйомки проєкту.

Крім того, танцівниця Аделіна Делі емоційно висловилася про редакторів та головного героя Алекса Топольського.