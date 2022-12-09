"Вистачило мудрості не вибрати Мудру?": глядачі накинулись на одну з фавориток "Холостяка" (відео)

Шанувальники проєкту "розпікають" Сашу Мудру — називають неприємною особою

На телеканалі СТБ продовжують показувати нові випуски популярного в Україні реаліті-шоу — "Холостяк". Для проєкту це вже 12 сезон і, відповідно, 12-й головний герой шоу.

В попередньому ефірі за 2 грудня, на шостій неділі шоу Алекс Топольский влаштував екстремальне побачення учасниці Олександрі Мудрій. Пара літала на гелікоптері і роздивлялась яскраві пейзажі закордонного міста.

В Інстаграмі чоловік опублікував відео з побачення і запитав у своїх підписників, чи політають дівчата ще на чомусь до кінця фіналу. Ролик з Мудрою викликав неоднозначні реакції. В коментарях фоловери написали, що учасниця повинна "пролетіти" над проєктом вже в наступному ефірі. Підписники назвали її неприємною особою, справжнім стервом без емпатії, маніпулятором, якій потрібні лише гроші.

Нагадаємо, що Олександра Мудра неодноразово потрапляла в скандали. Суперниці також звинуватили її в гордовитій поведінці і лицемірстві. Однак Мудра є фавориткою головного героя. Раніше "Телеграф" писав, що Мудра раніше брала участь в подібному реаліті-шоу, але в Литві. У цьому проєкті брали участь чоловіки-литовці та дівчата з України, намагаючись скласти пари. У "Холостяку" дані про цей період життя Олександри ні вона, ні творці шоу, поки що не афішували.