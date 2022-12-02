"Здивувала": холостяк поцілував фаворитку шоу (фото)

Це вже третій поцілунок на проєкті

У п’ятницю, 2 листопада, стартував шостий випуск романтичного реаліті "Холостяк-2022", 12-й сезон, на телеканалі СТБ. Друга програма поспіль проходить у Дубаї, де Алекс Топольський вперше поцілувався з однією із фавориток глядачів Катериною.

Як повідомляє "Телеграф", поцілунок Каті та Алекса стався в один із моментів на зустрічі, де вони каталися на мотоциклах. До слова, це було не індивідуальне побачення, а групове, на ньому була також присутня учасниця Аліна.

Учасниця Катерина – 24-річна фотомодель із Києва. Дівчина з першої зустрічі вразила холостяка своєю чудовою зовнішністю. У подальших випусках Алекс просив Катю проявитись і здивувати його. Тоді як і сама дівчина заявляла, що їй не вистачає уваги. Ймовірно, це побачення вивело спілкування пари до нового рівня. "Здивувала": таку фразу чоловік сказав, коментуючи поцілунок із учасницею на дубайському побаченні.

Поцілунок Каті та Алекса

Зазначимо, що це не перший поцілунок на проєкті. Раніше Алекс Топольський пристрасно цілувався з колишньою дівчиною Тараса Цимбалюка актрисою Вікторією Варлею, а з косметологом Мариною справа мало не дійшла до інтиму. Тоді як перший поцілунок був із бізнесвумен Олександрою Погореловою.