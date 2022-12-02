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"Здивувала": холостяк поцілував фаворитку шоу (фото)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Катя й Алекс Топольський Новина оновлена 02 грудня 2022, 21:50
Катя й Алекс Топольський. Фото Колаж "Телеграфа"

Це вже третій поцілунок на проєкті

У п’ятницю, 2 листопада, стартував шостий випуск романтичного реаліті "Холостяк-2022", 12-й сезон, на телеканалі СТБ. Друга програма поспіль проходить у Дубаї, де Алекс Топольський вперше поцілувався з однією із фавориток глядачів Катериною.

Як повідомляє "Телеграф", поцілунок Каті та Алекса стався в один із моментів на зустрічі, де вони каталися на мотоциклах. До слова, це було не індивідуальне побачення, а групове, на ньому була також присутня учасниця Аліна.

Учасниця Катерина – 24-річна фотомодель із Києва. Дівчина з першої зустрічі вразила холостяка своєю чудовою зовнішністю. У подальших випусках Алекс просив Катю проявитись і здивувати його. Тоді як і сама дівчина заявляла, що їй не вистачає уваги. Ймовірно, це побачення вивело спілкування пари до нового рівня. "Здивувала": таку фразу чоловік сказав, коментуючи поцілунок із учасницею на дубайському побаченні.

Поцілунок Каті та Алекса Холостяк
Поцілунок Каті та Алекса

Зазначимо, що це не перший поцілунок на проєкті. Раніше Алекс Топольський пристрасно цілувався з колишньою дівчиною Тараса Цимбалюка актрисою Вікторією Варлею, а з косметологом Мариною справа мало не дійшла до інтиму. Тоді як перший поцілунок був із бізнесвумен Олександрою Погореловою.

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#Холостяк