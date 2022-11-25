Із дівчиною "з голубцями" не склалося: з ким "Холостяк-12" Топольський попрощався на п’ятому тижні проєкту (фото)

Алекс Топольський відправив додому наймилішу учасницю 12-го сезону

У п’ятницю, 25 листопада, вийшов п’ятий випуск найпопулярнішого романтичного телепроєкту на українському телебаченні — "Холостяк-2022". Головний герой реаліті Алекс Топольський щотижня відправляє додому одну чи кілька учасниць, які не змогли хоч трохи, але завоювати серце чоловіка.

На п’ятому тижні проєкту Алекс відправив додому 27-річного директора банкетної служби Юлію Кавчук. Дівчина була з Топольським на груповому побаченні, проте вона всіляко уникала головного героя. Алекс це помітив і запропонував поговорити з Юлією віч-на-віч. Учасниця зізналася, що соромиться чоловіка та боїться великої конкуренції серед інших учасниць. Топольський заявив, що така поведінка не сприяє побудові романтичних стосунків, тому відправив Юлію додому прямо посеред побачення.

Нагадаємо, що Юлія Кавчук приємно здивувала Алекса Топольського смачним подарунком у їхню першу зустріч: дівчина привезла з собою каструлю з голубцями. Пізніше чоловік зізнався, що вважає Юлію суперкласною господинею, а її голубці — дуже смачними.

Холостяк 2022: хто залишив проєкт у п’ятому випуску

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Скандали з учасницями 12 сезону шоу "Холостяк"

Другий випуск шоу "Холостяк-12" несподівано закінчився великим скандалом у мережі. Головний герой проєкту, бізнесмен Алекс Топольський попрощався відразу з шістьма дівчатами, і одну з них дуже сильно зачепило те, що її вигнали так рано. 28-річна нутриціолог Анастасія Кузміцька вирішила розповісти "всю правду" про зйомки проєкту.

Крім того, танцівниця Аделіна Делі емоційно висловилася про редакторів і головного героя Алекса Топольського. А ось інша учасниця, медсестра Аміна Джафарова після свого вильоту розкрила своє справжнє ставлення до Топольського.