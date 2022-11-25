С девушкой "с голубцами" не сложилось: с кем "Холостяк-12" Топольский попрощался на пятой неделе проекта (фото)

Алекс Топольский отправил домой самую милую участницу 12 сезона

В пятницу, 25 ноября, вышел пятый выпуск самого популярного романтичного телепроекта на украинском телевидении — "Холостяк-2022". Главный герой реалити Алекс Топольский каждую неделю отправляет домой одну или несколько участниц, которые не смогли хоть немножко, но завоевать сердце мужчины.

На пятой неделе проекта Алекс отправил домой 27-летнего директора банкетной службы Юлию Кавчук. Девушка была с Топольским на групповом свидании, однако она всячески избегала главного героя. Алекс это заметил и предложил поговорить Юлией с глазу на глаз. Участница призналась, что стесняется мужчину и боится большой конкуренции среди других участниц. Топольский заявил, что такое поведение не способствует построению романтических отношений, поэтому отправил Юлию домой прямо посреди свидания.

Напомним, что Юлия Кавчук приятно удивила Алекса Топольского вкусным подарком в их первую встречу: девушка привезла с собой кастрюлю с голубцами. Позже мужчина признался, что считает Юлию суперклассной хозяйкой, а ее голубцы — очень вкусными.

Холостяк 2022: кто покинул проект в пятом выпуске

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Скандалы с участницами 12 сезона шоу "Холостяк"

Второй выпуск шоу "Холостяк-12" неожиданно закончился большим скандалом в сети. Главный герой проекта, бизнесмен Алекс Топольский попрощался сразу с 6-ю девушками, и одну из них очень сильно задело то, то ее выгнали так рано. 28-летняя нутрициолог Анастасия Кузмицкая решила рассказать "всю правду" о съемках проекта.

Кроме того, танцовщица Аделина Дели эмоционально высказалась о редакторах и главном герое Алексе Топольском. А вто другая участница, медсестра Амина Джафарова после своего ухода раскрыла свое истинное отношение к Топольскому.