Бывшую актера Тараса Цымбалюка зацеловал "Холостяк" Топольский: как это произошло (фото)

Виктории Варлей посчастливилось на пятой неделе проекта

В эту пятницу, 25 ноября, стартовала премьера пятого выпуска популярного реалити-шоу на украинском телевидении — "Холостяк". В 2022 году стартовал новый, 12 сезон шоу с главным героем Алексом Топольским. Напомним, что съемки проходили еще в 2021 году, то есть еще до полномасштабного вторжения россии в Украину.

На пятой неделе проекта в Дубае с первым поцелуем с Топольским повезло участнице, а именно украинской актрисе Виктории Варлей. Напомним, что девушка является бывшей возлюбленной украинского актера Тараса Цымбалюка, который однажды пошутил про участие своей экс-девушки в "Холостяке-12".

Варлей на прошлой неделе получила розу от Алекса, которая означала исполнения ее одного желания. Этим желанием оказалась прогулка по пляжу и купание в океане. Пара на индивидуальном свидании очень сблизилась и они поцеловались. Виктория призналась, что ощутила "бабочки в животе" рядом с Топольским.

Скандалы с участницами 12 сезона шоу "Холостяк"

Второй выпуск шоу "Холостяк-12" неожиданно закончился большим скандалом в сети. Главный герой проекта, бизнесмен Алекс Топольский попрощался сразу с 6-ю девушками, и одну из них очень сильно задело то, то ее выгнали так рано. 28-летняя нутрициолог Анастасия Кузмицкая решила рассказать "всю правду" о съемках проекта.

Кроме того, танцовщица Аделина Дели эмоционально высказалась о редакторах и главном герое Алексе Топольском. А вто другая участница, медсестра Амина Джафарова после своего ухода раскрыла свое истинное отношение к Топольскому.