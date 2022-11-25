Колишню актора Тараса Цимбалюка зацілував "Холостяк" Топольський: як це сталося (фото)

Вікторії Варлей пощастило на п’ятому тижні проєкту

Цієї п’ятниці, 25 листопада, стартувала прем’єра п’ятого випуску популярного реаліті-шоу на українському телебаченні — "Холостяк". 2022 року стартував новий, 12 сезон шоу з головним героєм Алексом Топольським. Нагадаємо, що зйомки проходили ще 2021 році, тобто ще до повномасштабного вторгнення росії в Україну.

На п’ятому тижні проєкту у Дубаї з першим поцілунком із Топольським пощастило учасниці, а саме українській актрисі Вікторії Варлей. Нагадаємо, що дівчина є колишньою коханою українського актора Тараса Цимбалюка, який одного разу пожартував про участь своєї ексдівчини у "Холостяку-12".

Варлей минулого тижня здобула троянду від Алекса, яка означала здійснення її одного бажання. Цим бажанням виявилася прогулянка пляжем і купання в океані. Пара на індивідуальному побаченні дуже зблизилась і вони поцілувалися. Вікторія зізналася, що відчула "метелики у животі" поряд із Топольським.

Скандали з учасницями 12 сезону шоу "Холостяк"

Другий випуск шоу "Холостяк-12" несподівано закінчився великим скандалом у мережі. Головний герой проєкту, бізнесмен Алекс Топольський попрощався відразу з шістьма дівчатами, і одну з них дуже сильно зачепило те, що її вигнали так рано. 28-річна нутриціолог Анастасія Кузміцька вирішила розповісти "всю правду" про зйомки проєкту.

Крім того, танцівниця Аделіна Делі емоційно висловилася про редакторів і головного героя Олексія Топольського. А ось інша учасниця, медсестра Аміна Джафарова після свого вильоту розкрила своє справжнє ставлення до Топольського.