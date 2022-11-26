"Холостяк-2022" з Алексом Топольським: хто із учасниць продовжує боротися за серце головного героя (фото)

На цей раз покинули проєкт дві дівчини

Цієї п’ятниці, 25 листопада, на телеканалі СТБ відбувся п’ятий ефір одного з найромантичніших реаліті-шоу — "Холостяк-2022". Головним героєм 12 сезону телепроєкту став американський підприємець родом зі Львова Алекс Топольський.

Цей випуск запам’ятався довгоочікуваним першим поцілунком чоловіка з українською актрисою Вікторією Варлей. Нагадаємо, що дівчина є колишньої коханою зірки серіалу "Спіймати Кайдаша" Тараса Цимбалюка.

Також на п’ятому тижні в Дубаї, куди Топольський привіз усіх учасниць шоу, посеред групового побачення пішла з проєкту 27-річний директор банкетної служби Юлія Кавчук. Дівчина уникала Топольського, соромилася його та зізналася, що боїться конкуренції на проєкті. Топольський заявив, що така поведінка не сприяє побудові романтичних стосунків і, на жаль, відправив Юлію додому. Слідом за нею пішла 28-річний візажист Роксолана Рокс.

Як такої церемонії троянд на п’ятому тижні шоу "Холостяк" не було. Алекс Топольський індивідуально розмовляв із кожною учасницею та вирішував, дати одній з них троянду чи ні. У результаті, продовжує боротися за серце та кохання Алекса Топольського вісім учасниць.

Холостяк-2022: хто залишився на проєкті 12 сезону

Марина (косметолог, 25 років) Юлія (вишивальниця, 22 роки) Катерина (фотомодель, 24 роки) Олександра (безробітна, 25 років) Олександра (директор ІТ-компанії, 29 років) Єлизавета (круп'є, 27 років) Вікторія (акторка, 37 років) Аліна (фінансовий аналітик, 23 роки)

Скандали з учасницями 12 сезону шоу "Холостяк"

Другий випуск шоу "Холостяк-12" несподівано закінчився великим скандалом у мережі. Головний герой проєкту, бізнесмен Алекс Топольський попрощався відразу з шістьма дівчатами, і одну з них дуже сильно зачепило те, що її вигнали так рано. 28-річна нутриціолог Анастасія Кузміцька вирішила розповісти "всю правду" про зйомки проєкту.

Крім того, танцівниця Аделіна Делі емоційно висловилася про редакторів і головного героя Алекса Топольського. А ось інша учасниця, медсестра Аміна Джафарова після свого відходу розкрила своє справжнє ставлення до Топольського.