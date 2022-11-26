"Холостяк-2022" с Алексом Топольским: кто из участниц продолжает бороться за сердце главного героя (фото)

В этот раз покинули проект две девушки

В эту пятницу, 25 ноября, на телеканале СТБ состоялся пятый эфир одного из самых романтических реалити-шоу — "Холостяк-2022". Главным героем 12 сезона телепроекта стал американский предприниматель родом со Львова Алекс Топольский.

Этот выпуск запомнился долгожданным первым поцелуем мужчины с украинской актрисой Викторией Варлей. Напомним, что девушка является бывшей возлюбленной звезды сериала "Поймать Кайдаша" Тараса Цымбалюка.

Также на пятой неделе в Дубае, куда Топольский привез всех участниц шоу, посреди группового свидания ушла из проекта 27-летний директора банкетной службы Юлия Кавчук. Девушка избегала Топольского, стеснялась его и призналась, что боится конкуренции на проекте. Топольский заявил, что такое поведение не способствует построению романтических отношений и, к сожалению, отправил Юлию домой. Вслед за ней ушла 28-летний визажист Роксолана Рокс.

Как такой церемонии роз на пятой неделе шоу "Холостяк" не было. Алекс Топольский индивидуально говорил с каждой участницей и решал, дать одной из них розу или нет. В итоге, продолжает бороться за сердце и любовь Алекса Топольского восемь участниц.

Холостяк-2022: кто остался на проекте 12 сезона

Марина (косметолог, 25 лет) Юлия (вышивальщица, 22 года) Екатерина (фотомодель, 24 года) Александра (безработная, 25 лет) Александра (директор IТ-компании, 29 лет) Елизавета (крупье, 27 лет) Виктория (актриса, 37 лет) Алина (финансовый аналитик, 23 года)

Скандалы с участницами 12 сезона шоу "Холостяк"

Второй выпуск шоу "Холостяк-12" неожиданно закончился большим скандалом в сети. Главный герой проекта, бизнесмен Алекс Топольский попрощался сразу с 6-ю девушками, и одну из них очень сильно задело то, то ее выгнали так рано. 28-летняя нутрициолог Анастасия Кузмицкая решила рассказать "всю правду" о съемках проекта.

Кроме того, танцовщица Аделина Дели эмоционально высказалась о редакторах и главном герое Алексе Топольском. А вто другая участница, медсестра Амина Джафарова после своего ухода раскрыла свое истинное отношение к Топольскому.