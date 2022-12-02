"Удивила": холостяк поцеловал фаворитку шоу (фото)

Это уже третий поцелуй на проекте

В пятницу, 2 ноября, стартовал шестой выпуск романтического реалити "Холостяк-2022", 12 сезон, на телеканале СТБ. Вторая программа кряду проходит в Дубае, где Алекс Топольский впервые поцеловался с одной из фавориток зрителей Екатериной.

Как сообщает "Телеграф", поцелуй Кати и Алекса произошел в один из моментов на встрече, где они катались на мотоциклах. К слову, это было не индивидуальное свидание, а групповое, на нем также присутствовала участница Алина.

Участница Екатерина – 24-летняя фотомодель из Киева. Девушка с первой встречи впечатлила холостяка своей прекрасной внешностью. В дальнейших выпусках Алекс просил Катю проявиться и удивить его. Тогда как и сама девушка заявляла, что ей не хватает внимания. Вероятно, это свидание вывело общение пары на новый уровень. "Удивила": такую фразу мужчина сказал, комментируя поцелуй с участницей на дубайском свидании.

Поцелуй Кати и Алекса

Отметим, что это не первый поцелуй на проекте. Ранее Алекс Топольский страстно целовался с бывшей девушкой Тараса Цымбалюка актрисой Викторией Варлей, а с косметологом Мариной дело едва ли не дошло до интима. Тогда как первый поцелуй был с бизнесвумен Александрой Погореловой.