"Хватило мудрости не выбрать Мудрую?": зрители набросились на одну из фавориток "Холостяка" (видео)

Поклонники проекта "распекают" Сашу Мудрую — называют неприятной особой

На телеканале СТБ продолжают показывать новые выпуски популярного в Украине реалити-шоу — "Холостяк". Для проекта это уже 12-й сезон и, соответственно, 12-й главный герой шоу.

В предыдущем эфире за 2 декабря, на шестом неделе шоу Алекс Топольский устроил экстремальное свидание участнице Александре Мудрой. Пара летала на вертолете и разглядывала яркие пейзажи заграничного города.

В Инстаграме мужчина опубликовал видео со свидания и спросил своих подписчиков, полетают ли девушки еще на чем-то до конца финала. Ролик с Мудрой вызвал неоднозначные реакции. В комментариях фолловеры написали, что участница должна "пролететь" над проектом уже в следующем эфире. Подписчики назвали ее неприятной особой, настоящей стервой без эмпатии, манипулятором, которой нужны только деньги.

Напомним, что Александра Мудрая неоднократно попадала в скандалы. Соперницы также обвинили ее в надменном поведении и лицемерии. Однако Мудрая является фавориткой главного героя. Ранее "Телеграф" писал, что Мудрая ранее участвовала в подобном реалити-шоу, но в Литве. В этом проекте принимали участие мужчины-литовцы и девушки из Украины, пытаясь сложить пары. В "Холостяке" данные об этом периоде жизни Александры ни она, ни создатели шоу, пока не афишировали.