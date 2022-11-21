Любимица Топольского перед "Холостяком" искала любовь на литовском ТВ: в сети нашли "улики" (фото, видео)

Об опыте съемок в другом реалити девушка холостяку пока что не сообщала

Вокруг нового сезона проекта "Холостяк" продолжают вспыхивать скандалы и раскрываться подробности, о которых не говорят в шоу. Ранее одна из экс-участниц заподозрила во вранье самого героя Алекса Топольского, а теперь в сети нашли "улики" на одну из его фавориток — Александру Мудрую.

Как сообщает "Телеграф", в сети есть информация об участии Александры в любовном реалити meile be sienu ("Любовь без границ") на литовском телевидении, которое вышло на экраны летом 2021 года. В этом проекте участвовали мужчины-литовцы и девушки из Украины, пытаясь составить пары.В "Холостяке" данные об этом периоде жизни Александры ни она, ни создатели шоу пока что не афишировали.

На сайте литовского телеканала tv3.lt пишут, что Александра Мудрая — сногсшибательная красавица, подкупившая тысячи литовцев, как только появился трейлер проекта. И если в "Холостяке" девушка заявила, что безработная и занимается саморазвитием, то на литовском ТВ озвучили больше подробностей: девушка мечтала стать журналисткой, но когда ее мечта не сбылась, начала искать себя и решила спонтанно участвовать в проекте.

В интервью литовскому телеканалу Александра рассказала об опыте работы в журналистской сфере. По ее словам, она практически не живет в Украине, часто бывает за границей. Также она добавила, что состояла в отношениях с мексиканцем, которые стали токсичными.

Судя по фрагментам, опубликованным на странице реалити в Фейсбук, у Александры завязались отношения в литовском шоу, поцелуй случился уже на первом свидании, а еще имел место быть любовный треугольник. Но в финале участник Константин вручил букет (то есть отдал предпочтение) не ей, а другой девушке.

Фрагменты видео с участием Александры из "Холостяка" в литовском любовном реалити можно найти в сети.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как прошел крайний выпуск проекта "Холостяк" на телеканале "СТБ" и кто продолжает борьбу за сердце Алекса Топольского. На четвертой недели реалити произошел первый поцелуй на "Холостяке", а с одной из девушек у Топольского свидание едва не окончилось интимом.