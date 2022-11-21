Улюбленка Топольського перед "Холостяком" шукала кохання на литовському ТБ: у мережі знайшли "докази" (фото, відео)

Про досвід зйомок в іншому реаліті дівчина холостяку поки що не повідомляла

Навколо нового сезону проєкту "Холостяк" продовжують спалахувати скандали та розкриватися подробиці, про які не говорять у шоу. Раніше одна з ексучасниць запідозрила у брехні самого героя Алекса Топольського, а тепер у мережі знайшли "докази" на одну з його фавориток — Олександру Мудру.

Як повідомляє "Телеграф", у мережі є інформація про участь Олександри у любовному реаліті meile be sienu ("Кохання без кордонів") на литовському телебаченні, яке вийшло на екрани влітку 2021 року. У цьому проєкті брали участь чоловіки-литовці та дівчата з України, намагаючись скласти пари. У "Холостяку" дані про цей період життя Олександри ні вона, ні творці шоу поки що не афішували.

На сайті литовського телеканалу tv3.lt пишуть, що Олександра Мудра — надзвичайна красуня, яка підкупила тисячі литовців, щойно з’явився трейлер проєкту. І якщо у "Холостяку" дівчина заявила, що безробітна і займається саморозвитком, то на литовському ТБ озвучили більше подробиць: дівчина мріяла стати журналісткою, але коли її мрія не збулася, почала шукати себе та вирішила спонтанно брати участь у проєкті.

В інтерв’ю литовському телеканалу Олександра розповіла про досвід роботи у журналістській сфері. За її словами, вона практично не мешкає в Україні, часто буває за кордоном. Також вона додала, що перебувала у відносинах із мексиканцем, які стали токсичними.

Судячи з фрагментів, опублікованих на сторінці реаліті у Фейсбук, у Олександри зав’язалися стосунки в литовському шоу, поцілунок стався вже на першому побаченні, а ще мав місце любовний трикутник. Але у фіналі учасник Костянтин вручив букет (тобто віддав перевагу) не їй, а іншій дівчині.

Фрагменти відео за участю Олександри з "Холостяка" у литовському любовному реаліті можна знайти у мережі.

Раніше "Телеграф" розповідав, як пройшов останній випуск проєкту "Холостяк" на телеканалі "СТБ" і хто продовжує боротьбу за серце Алекса Топольського. На четвертому тижні реаліті стався перший поцілунок на "Холостяку", а з однією з дівчат у Топольського побачення ледь не скінчилося інтимом.