"Холостяк" с Алексом Топольским: самая яркая фаворитка покинула шоу на девятой неделе (фото)

Всего на проекте 12 сезона осталось пять участниц

На канале СТБ прошел девятый выпуск популярного в Украине реалити-шоу "Холостяк". На этой неделе главный герой 12 сезона Алекс Топольский отпустил домой самую артистичную участницу проекта.

К финалу все ближе и Топольскому приходится делать тяжелые решения. Те, кто считался фаворитками нового сезона, теперь уезжают домой, потому что не смогли довериться герою или просто разочаровали его.

На церемонии роз из шести участниц осталось всего на пять. Алекс принял решение и отпустил актрису Викторию Варлей. По словам мужчины, девушка все чаще предъявляла к нему претензии и пыталась выяснять отношения там, где этого не должно было быть.

Холостяк 2022: кто покинул проект в девятом выпуске

На девятой неделе популярного проекта "Холостяк" Алекс Топольский попрощался с 37-летней Викторией Варлей — самой старшей участницей 12 сезона реалити.

Скандалы на шоу "Холостяк-2022"

Новый сезон "Холостяка" буквально начался со скандалов. Сначала на режиссеров, команду, главного героя и даже ведущего Григория Решетника обрушилась 28-летняя нутрициолог Анастасия Кузмицкая. Вылилось много критики в адрес реалити и от танцовщицы Аделины Дели. Еще одна участница, Амина Джафарова, после вылета честно призналась в том, что думает о холостяке.