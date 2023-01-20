Ексучасниця "Холостяка-12" Вікторія Варлей вийшла заміж (фото)

Учасниця "Холостяка-12" шокувала несподіваним зізнанням

Українська актриса, учасниця 12-го сезону популярного проєкту "Холостяк" Вікторія Варлей вийшла заміж. Її обранцем став не Алекс Топольський.

У пост-шоу проєкту, яке стартувало у п’ятницю, 20 січня, на телеканалі СТБ актриса зізналася, що її новим чоловіком став чоловік на ім’я Петро. За словами Вікторії, він уже давно живе та працює у США.

Як зізналася Варлей, раніше її коханий був одружений, а ще він батько. Однак до початку стосунків з українською актрисою Петро офіційно розлучився. В ефірі колишня фаворитка проєкту "Холостяк" показала спільні фото зі своїм коханим чоловіком.

Нагадаємо, що Вікторія Варлей пішла з проєкту на дев’ятому тижні. За словами героя шоу Алекса Топольського, дівчина все частіше висувала до нього претензії та намагалася з’ясовувати стосунки там, де цього не мало бути. Актриса також у минулому була у стосунках з українським актором Тарасом Цимбалюком.