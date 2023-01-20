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Ексучасниця "Холостяка-12" Вікторія Варлей вийшла заміж (фото)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Українська актриса Вікторія Варлей Новина оновлена 20 січня 2023, 21:03
Українська актриса Вікторія Варлей. Фото instagram.com/viktoriavarley

Учасниця "Холостяка-12" шокувала несподіваним зізнанням

Українська актриса, учасниця 12-го сезону популярного проєкту "Холостяк" Вікторія Варлей вийшла заміж. Її обранцем став не Алекс Топольський.

У пост-шоу проєкту, яке стартувало у п’ятницю, 20 січня, на телеканалі СТБ актриса зізналася, що її новим чоловіком став чоловік на ім’я Петро. За словами Вікторії, він уже давно живе та працює у США.

Як зізналася Варлей, раніше її коханий був одружений, а ще він батько. Однак до початку стосунків з українською актрисою Петро офіційно розлучився. В ефірі колишня фаворитка проєкту "Холостяк" показала спільні фото зі своїм коханим чоловіком.

вікторія варлей із чоловіком Петром
вікторія варлей із чоловіком Петром
вікторія варлей із чоловіком Петром

Нагадаємо, що Вікторія Варлей пішла з проєкту на дев’ятому тижні. За словами героя шоу Алекса Топольського, дівчина все частіше висувала до нього претензії та намагалася з’ясовувати стосунки там, де цього не мало бути. Актриса також у минулому була у стосунках з українським актором Тарасом Цимбалюком.

Теги:
#Шоу #Холостяк