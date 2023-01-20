Марина з "Холостяка-12" показала, як погладшала після проєкту: "Не вважаю, що я жирна" (фото)

У дівчини з початку війни зникло бажання стежити за харчуванням

Колишня учасниця популярного реаліті-шоу "Холостяк-12" Марина Голд, яка образилася на головного героя 12 сезону Алекса Топольського, розповіла, чому погладшала. Дівчина показала фото зі спортзалу із запитанням від своєї підписниці про зайву вагу.

Марина не заперечує, що стала трохи "соковитішою", але тренування вона не кидала навіть під час першого місяця війни. Як заявила Голд у сторіс Інстаграму, вона просто перестала стежити за харчуванням.

"У мене відбулася низка найсильніших потрясінь у житті, через які в мене зникли КД (критичні дні — ред.) і бажання стежити за харчуванням прямо начисто теж. Я щиро не вважаю, що я зараз жирна. Просто більше ніж була, соковита", — відповіла своїм фоловерам колишня фаворитка 12 сезону "Холостяка".

За словами дівчини, вона вже давно полюбила себе і приймає своє тіло будь-яким. "Я знаю, що я буду ще кращою", — підсумувала Марина Голд.

Нагадаємо, що Марина Голд вилетіла з проєкту за крок від фіналу. Топольський заявив, що йому не сподобалося, що дівчина соромиться свого походження. Марина росла у селі на фермі. Однак учасниця не погодилася з такою думкою чоловіка, про що заявила на своєму YouTube-каналі.

Раніше дівчина показала, як вона виглядала до пластичних операцій. Нагадаємо, що Марина працює косметологом.