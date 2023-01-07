Марина із "Холостяка" після вильоту охрестила Топольського "не людиною"

Дівчина обурилась словам чоловіка за те, що вона нібито соромиться своєї сім'ї

Учасниця 12 сезону популярного реаліті-шоу "Холостяк" Марина Голд негативно висловилась про головного героя Алекса Топольського після того, як він відправив її додому за крок до фіналу.

Його слова на церемонії троянд про те, що Марина нібито соромиться своєї родини із села, обурили дівчину. В Інстаграмі Голд написала, що її бентежить те, як Алекс попрощався з нею. При цьому ексучасниця заявила, що не вважає людиною людину, яка не цінує свою сім'ю.

"Єдине що хочу сказати, як би я соромилась своєї родини чи коріння, то стала б я залюбки їхати до батьків? Та я б тоді запросила друзів в Київ і все. Стала б я тоді весь проєкт казати що я с села і захищати це? Стала б я казати Алексу що колись доїла корову, як би я цього соромилась? Ні. Боляче чути було його слова, бо людина яка не цінує родину — то не людина для мене", — написала Голд.

Скандали на шоу "Холостяк-2022"

Новий сезон "Холостяка" розпочався зі скандалів. Спочатку на режисерів, команду, головного героя і навіть ведучого Григорія Решетника обрушилася 28-річна нутриціолог Анастасія Кузміцька. Вилилося багато критики на адресу реаліті і від танцівниці Аделіни Делі. Ще одна учасниця, Аміна Джафарова, після вильоту чесно зізналася в тому, що думає про "холостяка".

Пізніше ексучасниця "Холостяка", українська актриса Вікторія Варлей звинуватила монтажерів шоу у брехні.

Нагадаємо, що до фіналу 12 сезону дійшли дві учасниці — Олександра Мудра і Катерина Лозовицька.