Укр

Марина из "Холостяка" после вылета окрестила Топольского "не человеком"

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Участница 12 сезона проекта Холостяк Марина Голд Новость обновлена 07 января 2023, 09:42
Участница 12 сезона проекта Холостяк Марина Голд. Фото instagram.com/__mary.gold__

Девушка возмутилась словам мужчины за то, что она якобы стесняется своей семьи

Участница 12 сезона популярного реалити-шоу "Холостяк" Марина Голд негативно высказалась о главном герое Алексе Топольском после того, как он отправил ее домой в шаге от финала.

Его слова на церемонии роз о том, что Марина якобы стесняется своей семьи из села, возмутили девушку. В Инстаграме Голд написала, что ее смущает то, как Алекс простился с ней. При этом экс-участница заявила, что не считает человеком человека, не ценящего свою семью.

"Единственное, что хочу сказать, если бы я стыдилась своей семьи или корней, то стала бы я охотно ехать к родителям? Да я тогда пригласила бы друзей в Киев и все. Стала бы я тогда весь проект говорить, что я села и защищать это? Стала бы я говорить Алексу, что когда-то доила корову, как бы я этого стеснялась? Нет. Больно слышно было его слова, потому что человек, который не ценит семью — это не человек для меня", — написала Голд.

марина голд

Скандалы на шоу "Холостяк-2022"

Новый сезон "Холостяка" начался со скандалов. Сначала на режиссеров, команду, главного героя и даже ведущего Григория Решетника обрушилась 28-летняя нутрициолог Анастасия Кузмицкая. Вылилось много критики в адрес реалити и от танцовщицы Аделины Дели. Еще одна участница, Амина Джафарова, после вылета честно призналась в том, что думает о "холостяке".

Позже экс-участница "Холостяка", украинская актриса Виктория Варлей обвинила монтажеров шоу во лжи.

Напомним, что до финала 12 сезона дошли две участницы — Александра Мудрая и Екатерина Лозовицкая.

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